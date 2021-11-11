Haluk Bayraktar müjdeyi verdi! 2 harika SİHA geliyor!

TÜRKİYE'YE LEVEL ATLATTI

SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı), Türkiye'nin terörle mücadele tarihinin en önemli aşamalarından biri durumunda. Bu harika milli uçaklar asimetrik savaşlarda fark oluşturdu. Rakip ve düşman devletleri zora sokan uçan bilgisayarlar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.