Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi! Kupa maçları ne zaman? İşte 4 büyüklerin rakipleri ve maç takvimi...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
ÇEYREK FİNALE HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?
Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.
KİM KİMLE EŞLEŞTİ?
Trabzonspor-Rams Başakşehir
Beşiktaş-Konyaspor
Fenerbahçe- MKE Ankaragücü
Galatasaray - Fatih Karagümrük
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Ankaragücü-Fenerbahçe kazananı | Beşiktaş-Konyaspor kazananı
Galatasaray-Fatih Karagümrük kazananı | Trabzonspor - RAMS Başakşehir kazananı
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK
Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Maçlar A Spor tarafından naklen yayınlancak.