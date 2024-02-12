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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024, 14:52 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024, 15:05

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi! Kupa maçları ne zaman? İşte 4 büyüklerin rakipleri ve maç takvimi...

Turkuvaz Medya Grubu'nun büyük bir heyecanla sunduğu Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ve yarı final kura çekimi tamamlandı. Futbolseverlerin merakla beklediği bu önemli aşamada, Türkiye'nin dört büyük takımının rakipleri belli oldu. Kupa heyecanı, tüm futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek maçlarla devam ediyor. Peki, bu kritik maçlar ne zaman oynanacak? İşte, 4 büyüklerin kupa macerasında karşılaşacakları rakipler ve maç takvimi hakkında tüm detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

ÇEYREK FİNALE HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?
Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.

KİM KİMLE EŞLEŞTİ?
Trabzonspor-Rams Başakşehir

Beşiktaş-Konyaspor

Fenerbahçe- MKE Ankaragücü

Galatasaray - Fatih Karagümrük

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Ankaragücü-Fenerbahçe kazananı | Beşiktaş-Konyaspor kazananı

Galatasaray-Fatih Karagümrük kazananı | Trabzonspor - RAMS Başakşehir kazananı

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK
Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Maçlar A Spor tarafından naklen yayınlancak.

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