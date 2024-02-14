▶️ Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray, Avrupa Ligi play-off maçında Rams Park'ta Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor.



Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat Perşembe günü saat 20:45'de başlayacak.



Mücadele "Exxen" üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Rövanş mücadelesi ise 22 Şubat'ta Çekya'da oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Galatasaray'ın Çekya temsilciyle oynayacağı mücadelede Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.