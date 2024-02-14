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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024, 17:55 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024, 18:10

▶️ Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray Sparta Prag maçı için heyecanlı geri sayım başladı. Futbol tutkunları ise karşılaşmanın hangi kanaldan ekranlara geleceğini merak ediyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında oynadığı bazı karşılaşmalar ücretsiz olarak izlenebilmişti. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Play-off mücadelesinin şifreli mi, şifresiz mi olacağı, karşılaşmayı takip etmeye hazırlananlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray- Sparta Prag maçının rövanşı 22 Şubat tarihinde oynanacak. Rams Park’ta oynanacak mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte detaylar…

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Avrupa Ligi play-off maçında Rams Park'ta Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat Perşembe günü saat 20:45'de başlayacak.

Mücadele "Exxen" üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Rövanş mücadelesi ise 22 Şubat'ta Çekya'da oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Galatasaray'ın Çekya temsilciyle oynayacağı mücadelede Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

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