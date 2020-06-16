Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek finale yükselen ilk ekip oldu. İlk maçı da evinde 2-1 kazanan bordo mavililer finalde, Alanyaspor-Antalyaspor maçının tur atlayan tarafı ile mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı: Fenerbahçe 1 - 3 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ
16.06.2020 23:38
- Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı: Fenerbahçe 1 - 3 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ
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