Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor soyunma odasında büyük sevinç yaşadı

16.06.2020 23:21

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1'in rövanşında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup eden Trabzonspor finale yükselen taraf oldu. Bordo mavili ekipte oyuncular ve teknik kadro galibiyeti soyunma odasında böyle kutladı. İşte o anlar...