Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor! Trabzonspor 2 - 0 Alanyaspor ÖZET

30.07.2020 00:45

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Alanyaspor'u Abdülkadir Ömür Ve Alexander Sörloth'un attığı gollerle 2-0 mağlup ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Karşılaşmanın özetini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz. İşte Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Alanyaspor finali...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek, kupayı kazandı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup eden bordo-mavili takım, kupaya uzandı.

Trabzonspor, 15. kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında da kupayı kazanmıştı.

Trabzonspor, Galatasaray'ın 18 kezle en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakaladı.

Türkiye Kupası'nda 10 yıllık hasretini sonlandıran bordo-mavili takım, iki yılı aşkın süredir görevde bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde ilk kupasını elde etti.