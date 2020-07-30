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Trabzonspor 2-0 Alanyaspor | İşte Sörloth'un golü

Trabzonspor 2-0 Alanyaspor | İşte Sörloth'un golü
30.07.2020 01:06

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 yenerek 9.kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Karşılaşmanın 90+10.dakikasında sahneye çıkan Alexander Sörloth takımı adına ikinci golü kaydederek Fırtına'yı şampiyon yaptı.


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