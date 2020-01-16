Son dakika haberi... Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli istifa etti! 16.01.2020 12:47

Son dakika haberi... Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli istifa etti... Fenerbahçe'de Simon Falette transferinin ardından taraftar tepkilerine sosyal medya üzerinden cevap veren ve başkan Ali Koç ile arası açılan sportif direktör Damien Comolli'nin istifa etti.

Fenerbahçe'de Comolli dönemi resmen sona erdi. Fenerbahçe Kulübü, sportif direktör Damien Comolli'nin istifa ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz."

TWITTER HESABI AÇMASI SONU OLDU

Damien Comolli, Simon Falette transferine gelen tepkilerin ardından Twitter hesabı açmış ve transfere dair tüm detayları açıklamıştı.

Comolli yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etmişti;

Simon Falette transferinin benim tarafımdan açıklanması gereken bazı noktaları olduğunu düşündüğüm ve sosyal medyada konuşulan birtakım yanlış ifadeleri düzeltme gereği duyduğum için bu hesabı açtım.

"TRANSFERİ ALİ KOÇ İSTEDİ"

Öncelikle, başkanımız Falette'yi kiralık olarak takıma kazandırmak istedi. Başkanın böyle bir isteği olması saygı görmeli. Aynı zamanda Falette de taraftarlarımız tarafından hoş karşılanmalı.

Sosyal medyada konuşulan ve medyada çıkan "Rogon Ajans" ile olduğu varsayılan ilişki gerçeği yansıtmamaktadır. Benim onlarla hiçbir finansal bağım yoktur, sadece Luiz Gustavo ve Tolga Ciğerci transferlerinde kendileriyle ilerledik.

"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Son olarak, benim hakkımda "Rogon Ajans" haberi yapanlar ile hukuksal başvurumu yaptım ve bu yalan/saçma açıklamaları yapanlar ile yargı önünde hesaplaşacağız. Büyük Fenerbahçe Ailesi'ne en iyi dileklerimle.