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Willian Arao İstanbul'a geldi! Fenerbahçe transfer haberleri...

Willian Arao İstanbul'a geldi! Fenerbahçe transfer haberleri...
14.07.2022 09:17

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, İstanbul'a geldi. Takvim.com.tr günler öncesinden transferi duyurmuştu.

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transferler devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao'yu İstanbul'a getirdi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, THY'na ait uçakla Brezilya'dan Münih aktarmalı olarak 22.20'de İstanbul Havalimanı'na geldi.


Arao'yu havalimanında Fenerbahçe Kulübü yetkilileri karşıladı. Arao, havalimanında taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmezken, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, 'Hello Fenerbahçe' dedi.

Brezilyalı oyuncu, daha sonra kulüp yetkilileriyle alandan ayrıldı. Willian Arao, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak.

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