Willian Arao İstanbul'a geldi! Fenerbahçe transfer haberleri...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transferler devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao'yu İstanbul'a getirdi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, THY'na ait uçakla Brezilya'dan Münih aktarmalı olarak 22.20'de İstanbul Havalimanı'na geldi.



Arao'yu havalimanında Fenerbahçe Kulübü yetkilileri karşıladı. Arao, havalimanında taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmezken, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, 'Hello Fenerbahçe' dedi.

Brezilyalı oyuncu, daha sonra kulüp yetkilileriyle alandan ayrıldı. Willian Arao, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak.