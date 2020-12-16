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BB Erzurumspor 5 - 1 Esenler Erokspor

BB Erzurumspor 5 - 1 Esenler Erokspor
16.12.2020 15:08
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda heyecan bugün de kaldığı yerden devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında BB Erzurumspor evinde Esenler Erokspor'u konuk etti. A Spor'dan da naklen yayınlanan karşılaşmayı ev sahibi BB Erzurumspor 5-1 gibi net bir skorla kazandı.


Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda heyecan bugün de kaldığı yerden devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında BB Erzurumspor evinde Esenler Erokspor'u konuk etti. A Spor'dan da naklen yayınlanan karşılaşmayı ev sahibi BB Erzurumspor 5-1 gibi net bir skorla kazandı.

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