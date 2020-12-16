BB Erzurumspor 5 - 1 Esenler Erokspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda heyecan bugün de kaldığı yerden devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında BB Erzurumspor evinde Esenler Erokspor'u konuk etti. A Spor'dan da naklen yayınlanan karşılaşmayı ev sahibi BB Erzurumspor 5-1 gibi net bir skorla kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda heyecan bugün de kaldığı yerden devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında BB Erzurumspor evinde Esenler Erokspor'u konuk etti. A Spor'dan da naklen yayınlanan karşılaşmayı ev sahibi BB Erzurumspor 5-1 gibi net bir skorla kazandı.