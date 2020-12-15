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Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçında Belhanda ile Emre Akbaba arasında frikik gerginliği! | İZLE

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçında Belhanda ile Emre Akbaba arasında frikik gerginliği! | İZLE
15.12.2020 23:38
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, sahasında 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği'ni ağırladı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdırdı. Mücadelenin 69. dakikasında kazanılan frikikte, Belhanda ile Emre Akbaba arasında serbest vuruşun kimin kullanacağı konusunda kısa süreli bir tartışma yaşandı.


Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, sahasında 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği'ni ağırladı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdırdı. Mücadelenin 69. dakikasında kazanılan frikikte, Belhanda ile Emre Akbaba arasında serbest vuruşun kimin kullanacağı konusunda kısa süreli bir tartışma yaşandı.
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