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Gaziantep FK 3-2 Kocaelispor

Gaziantep FK 3-2 Kocaelispor
16.12.2020 17:00
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Gaziantep FK evinde köklü ekiplerden Kocaelispor'u konuk etti. Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı karşılaşmayı ev sahibi Gaziantep FK 3-2'lik skorla kazanarak son 16 arasına kaldı. İşte Gaziantep FK - Kocaelispor maçının özet görüntüleri...


Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'u konuk etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
15. dakikada Kocaelispor, Bahattin Köse'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
39. dakikada Gaziantep FK, Zvonimir Kozulj'un attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
65. dakikada Gaziantep FK, Mirallas'ın attığı golle 2-1 öne geçti.
81. dakikada Gaziantep FK, Alexandru Maxim'in attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.
88. dakikada Kocaelispor, Cerem Talha Dinçer'in attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kocaelispor'u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

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