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Usta yorumcu Erman Toroğlu'ndan sert sözler: Bari orada atmayın!

Usta yorumcu Erman Toroğlu'ndan sert sözler: Bari orada atmayın!

07.03.2020 22:46

Süper Lig’in 25’inci haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 2-2 biten Fenerbahçe - Denizlispor maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Rodellega asker selamı veriyor, kafasına madde atıyorsunuz. Ayıptır bari orada atmayın." ifadelerini kullandı.


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