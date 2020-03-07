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Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde faul var mı? Erman Toroğlu canlı yayında açıkladı!

Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde faul var mı? Erman Toroğlu canlı yayında açıkladı!

07.03.2020 23:48

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Denizlispor maçının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Fenerbahçelilerin itiraz ettiği pozisyonu yorumlayan Toroğlu, "Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde faul yok." ifadelerini kullandı.


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