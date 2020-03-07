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Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor CANLI anlatım İZLE

Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor CANLI anlatım İZLE

07.03.2020 19:29

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar ile Simon Falette, Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.


Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçenin ilk 11'i belli oldu.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR | CANLI

İLK 11'LER
FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Altay, Isla, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Vedat Muriqi

DENİZLİSPOR'UN 11'İ
Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega, Oscar

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