Haberler Video UEFA Avrupa Ligi Basel-Trabzonspor maçında provokasyon: Paçavralara el konuldu

UEFA Avrupa Ligi Basel-Trabzonspor maçında provokasyon: Paçavralara el konuldu

12.12.2019 22:31

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında Basel ile oynadığı karşılaşma sırasında terör örgütü PKK/YPG yandaşları tarafından Türkiye karşıtı pankart açıldı. Karşılaşmayı statta takip eden Türk taraftarlar, PKK/YPG lehine açılan paçavraya el koyarken iki grup arasında kavga çıktı. Olay güvenlik görevlilerinin tribüne gelmesiyle son buldu.


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