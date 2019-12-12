Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında Basel ile oynadığı karşılaşma sırasında terör örgütü PKK/YPG yandaşları tarafından Türkiye karşıtı pankart açıldı. Karşılaşmayı statta takip eden Türk taraftarlar, PKK/YPG lehine açılan paçavraya el koyarken iki grup arasında kavga çıktı. Olay güvenlik görevlilerinin tribüne gelmesiyle son buldu.
UEFA Avrupa Ligi Basel-Trabzonspor maçında provokasyon: Paçavralara el konuldu12.12.2019 22:31
- UEFA Avrupa Ligi Basel-Trabzonspor maçında provokasyon: Paçavralara el konuldu
- Basel-Trabzonspor maçında PKK/YPG provokasyonu!
- Wolverhampton Beşiktaş canlı anlatım izle
- Basel Trabzonspor canlı anlatım izle | UEFA Avrupa Ligi
- Beşiktaş'tan transfer limiti artışı açıklaması!
- Erman Toroğlu'ndan Nihat Özdemir-Ali Koç arasındaki gizli görüşmeye ilişkin flaş açıklama
- Abdurrahim Albayrak'tan Paris'te yaşanan saldırıya yönelik açıklama! "Taraftarlarımızın..."
- PSG taraftarları Paris'te Galatasaray taraftarlarına saldırdı!
- Şampiyonlar Ligi PSG - Galatasaray maçı öncesi Paris'te olay çıktı! Taraftara çirkin saldırı...
- PSG Galatasaray maçı CANLI anlatım İZLE | PSG GS maçı izle (Video)
- Fatih Terim'den PSG maçı öncesi flaş Falcao açıklaması!
- Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo İstanbul'da! Taraftara Fenerbahçe mesajı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.