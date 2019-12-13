Galatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı bırakıldı 13.12.2019 21:03

Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

Galatasaray sezon başında İtalya 1. Futbol Ligi ekibi Roma'dan bir yıllığına kiraladığı Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 15 resmi maçta görev alan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 asist yaptı.