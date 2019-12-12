Basel-Trabzonspor maçında PKK/YPG provokasyonu! 12.12.2019 22:28

Basel-Trabzonspor karşılaşması oynandığı sırada terör örgütü PKK/YPG yandaşları tarafından Türkiye karşıtı pankart açıldı. Karşılaşmayı statta takip eden Türk taraftarlar, PKK/YPG lehine açılan paçavraya el koyarken iki grup arasında kavga çıktı. Olay güvenlik görevlilerinin tribüne gelmesiyle son buldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un Basel ile oynadığı maç esnasında provokatif bir eylem gerçekleşti. Saint Jacob Park'ta oynanan maçın 37. dakikasında Basel taraftarının olduğu kale arkası tribününde terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye karşıtı pankart açtı.