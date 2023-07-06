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Arda Güler veda videosuyla taraftarı mest etti! ''Veda etmek zor ama...''

Arda Güler veda videosuyla taraftarı mest etti! ''Veda etmek zor ama...''
06.07.2023 16:22 - Son Güncelleme: 06.07.2023 16:35

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Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler İspanya takımlarından Real Madrid CF kulübüne transfer oldu. İmza atmak için İspanya'ya uçan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Fenerbahçeli taraftarları mest eden videolu paylaşımda bulundu. İşte Arda Güler'in videolu veda paylaşımı...

Spor Videoları

Real Madrid'e transfer olan Fenerbahçeli yıldız futbolcu Arda Güler sosyal medya hesabından paylaştığı videolu paylaşımla Fenerbahçe'ye veda etti.

Güler yayınladığı mesajda, "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.

Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu.

Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

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