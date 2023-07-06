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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan ''Rakitic'' açıklaması! Rakitic transfer olacak mı?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan ''Rakitic'' açıklaması! Rakitic transfer olacak mı?
06.07.2023 17:19

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Gündemdeki sorulara içtenlikle yanıt veren Doğan, takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz'ün sorduğu Rakitic sorusuna da yanıt verdi. İşte Ertuğrul Doğan'ın basın toplantısındaki o açıklamaları ve Rakitic transferine ilişkin yanıtı...

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bir otelde düzenlediği ve yönetim kurulu üyeleri İbrahim Şahinkaya, Nevzat Kaya ile Yahya Karahasan'ın da eşlik ettiği basın toplantısında bordo-mavili kulübün ekonomik durumundan hedeflerine dek birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"RAKİTİC HİÇ GÜNDEMİMİZE GELMEDİ"

Son olarak transfer gündemine değinen Doğan, Rakitic'in hiç gündeme gelmediğini, Marek Hamsik gibi kariyeri olan bir ismi Trabzon'a getirmek istediklerini söyledi.

Çok kariyerli oyuncularla görüştüklerini vurgulayan Doğan, "Türkiye'de bu tip oyunculara ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Petkovic'le görüşmemiz oldu. Bizim istediğimiz rakamlara gelirse gerçekleşme ihtimali olabilir. Bunun dışında olmaz. Biz önce oyuncuyla anlaşıp sonra kulübüyle anlaşmak istiyoruz. Maxi Gomez çok önemli bir oyuncu. Aldığımızda çok farklı şeyler konuşuyorduk, şu anda sanki değersiz bir isimmiş gibi konuşuluyor. Maliyetlerin yüksek olması oyuncuları elden çıkaracağımız anlamına gelmiyor. Koita da şu anda Trabzon'da tek başına antrenman yapıyor. Kontrat feshini düşünüyoruz, gerekli görüşmeleri yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğrul Doğan, göreve geldiklerinde eski başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kendilerini tebrik etmediğini, bunun sebebini de bilmediğini dile getirdi.

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