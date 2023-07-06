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Arda Güler polis koruması eşliğinde İstanbul'dan ayrıldı

Arda Güler polis koruması eşliğinde İstanbul'dan ayrıldı
06.07.2023 16:15

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Fenerbahçe, milli futbolcu Arda Güler'in transferi için İspanya temsilcisi Real Madrid ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi. Bu gelişmenin ardından Arda Güler'in Madrid'e imza atmak üzere İstanbul'dan ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı. İşte Güler'in polis koruması eşliğinde İstanbul'dan ayrıldığı anların görüntüsü.

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