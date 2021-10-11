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Türkiye Letonya deplasmanında! Milli maç ne zaman hangi kanalda 2021? Milli maç saat kaçta?

Türkiye Letonya deplasmanında! Milli maç ne zaman hangi kanalda 2021? Milli maç saat kaçta?
11.10.2021 19:20 - Son Güncelleme: 11.10.2021 19:20
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Türkiye Letonya deplasmanında! Norveç beraberliği ile kaybedilen 2 puan sonrası bugün Letonya deplasmanına çıkacak Ay- Yıldızlılar’ın ilk 2 şansını sürdürmek için kazanmaktan başka çaresi yok. Futbolseverler milli takımın Letonya maçına dair arama motorlarından; Milli maç ne zaman hangi kanalda 2021? Türkiye milli takımı maçları hangi kanalda? Türkiye milli maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta? gibi sorulara yanıt arıyorlar. İşte Letonya Tükiye maçına dair ayrıntılar ve anbean canlı skor bilgileri...

Spor Videoları

Geçtiğimiz cuma günü Norveç'le sahasında 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'mız, bir sonraki maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Letonya-Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda oynanacak. Yapılacak müsabakada İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip edecek taraftarlar yayın saati ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı hakkında bilgilere erişmeye çalışıyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya - Türkiye maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Letonya-Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda oynanacak, 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.

İLK MAÇ 3-3 SONA ERDİ

Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda ise 16 puanla liderliğini sürdürdü. A Milliler, grupta Letonya ile oynadığı ilk maçta 3-1 öne geçmesine rağmen rakibinin gollerine engel olamamış ve sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılmıştı.

3 İSİM GERİ DÖNDÜ

Hollanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Norveç maçında forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalarını tamamladı. 3 oyuncu teknik heyetin görev vermesi durumunda Letonya deplasmanında takımdaki yerlerini alacaklar.



LETONYA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Letonya: Roberts Ozols; Roberts Savalnieks, Antonijs Cernomordijs, Kaspars Dubra, Raivis Jurkovskis; Arturs Zjuzins, Eduards Emsis; Andrejs Ciganiks, Martin Kigurs, Alvis Jaunzems; Roberts Uldrikis

Türkiye: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür; Ozan Tufan, Berat Özdemir; Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu; Burak Yılmaz

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