İstanbul'da tarihi Formula 1 yarışı! Hamilton şampiyonluğu aldı

Son dakika haberine göre 9 yıl aranın ardından İstanbul Park'a dönen Formula 1'de müthiş heyecan saat 13.10'da başladı. 58 tur sonucunda İngiliz pilot Lewis Hamilton İstanbul Grand Prix'ini kazandı. Tecrübeli pilot bu sonuçla Formula 1'de bu sezonun dünya şampiyonluğunu da elde etmiş oldu.

Tarihe geçen ve yağışın damga vurduğu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Türkiye Grand-Prix'de damalı bayrağı ilk gören Lewis Hamilton oldu.

Lewis Hamilton, bu zaferiyle birlikte 7. dünya şampiyonluğunu elde etti ve Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.

Ferrari ise 2020 sezonunun en iyi derecesini elde ederek Sebastian Vettel 3. sırayı, Charles Leclerc ile 4. sırayı elde etti.

Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez ikinci sırayı elde ederken, pole pozisyonu elde eden Lance Stroll, pistin kurumasıyla birlikte yavaşladı ve 9. sırayı elde etti.

Tüm antrenman seanslarını önde götüren Max Verstappen, attığı spinler nedeniyle yarışı 6. sırada noktalayabildi.

"İMKANSIZI HAYAL EDİN"

Hamilton yarışı kazandıktan sonra, "Dünyanın çocuklarına sesleniyorum. İmkansızı hayal edin. Başarabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

LEWIS HAMILTON'UN MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Dünya şampiyonluğunu 7. kez kazanan Britanyalı pilot yarışın ardından büyük mutluluk yaşadı. Schumacher'in rekoruna ortak olan Hamilton, gözyaşlarına hakim olamadı.

TÜRKİYE GP'DE İLK 10

Lewis Hamilton, Mercedes

Sergio Perez, Racing Point

Sebastian Vettel, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Carlos Sainz, McLaren

Max Verstappen, Red Bull

Alexander Albon, Red Bull

Lando Norris, McLaren

Lance Stroll, Racing Point

Daniel Ricciardo, Renault