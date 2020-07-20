Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den müthiş 'İki Keklik' performansı

20.07.2020 18:06

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde geçtiğimiz günlerde vücuduna 'Yenge' ve 'Nabaysın' dövmeleri yaptırmıştı. Türkiye'ye iyiden iyiye alışan Carolina Alurralde şimdi de türkü söyledi. Bir müzik öğretmeniyle birlikte gitar eşliğinde 'iki keklik' türküsünü söyleyen Carolina Alurralde'nin o paylaşımı yoğun ilgi gördü.

Geçtiğimiz günlerde vücuduna 'Yenge' ve 'Nabaysın' dövmeleri yaptıran Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, bu kez de türkü söyledi.

Trabzon'a ve Türkiye'ye alışan Arjantinli Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, sosyal medya hesabından gitar eşliğinde bir müzik öğretmeniyle birlikte söylediği 'iki keklik' türküsünü paylaşırken, bu paylaşımı yoğun ilgi gördü.