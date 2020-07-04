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Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde ay yıldız ve 'yenge' dövmesi yaptırdı
Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde ay yıldız ve 'yenge' dövmesi yaptırdı
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Ay-Yıldız dövmesi yaptırdı ve 'Yenge' yazdırdı. Carolina Alurralde ayrıca omzuna da 'Napaysın?' yazdırdı. Jose Sosa'nın eşi Carolina'ya bir Trabzonspor taraftarı yolda "Yenge" diye seslenmişti.
04.07.2020 12:27
- Son Güncelleme: 04.07.2020 12:27
Süper Lig'de Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesi verirken takım kaptanı Jose Sosa'nın sakatlığını tam olarak atlatması ve Galatasaray derbisine hazır olması camiayı sevindirdi.
Trabzonspor ile sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan Arjantinli yıldızın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sosa ile devam etmek istediklerini belirtmiş ve Sosa ailesinin Türkiye'yi çok sevdiğini söylemişti.
Sosa'nın da Türkiye'yi çok sevdiğini belirten açıklamaları olmuş, hatta kızlarının Türkiye tişörtü giydiği fotoğrafları dikkat çekmişti.
Hem saha içindeki performansı hem de liderliği ile Jose Sosa, Trabzonspor taraftarlarının en sevdiği futbolcular arasına adını yazdırdı.