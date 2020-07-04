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Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde ay yıldız ve 'yenge' dövmesi yaptırdı

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Ay-Yıldız dövmesi yaptırdı ve 'Yenge' yazdırdı. Carolina Alurralde ayrıca omzuna da 'Napaysın?' yazdırdı. Jose Sosa'nın eşi Carolina'ya bir Trabzonspor taraftarı yolda "Yenge" diye seslenmişti.

04.07.2020 12:27 - Son Güncelleme: 04.07.2020 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





