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Trabzonspor'un 2. golünde el var mı?

Trabzonspor'un 2. golünde el var mı?
21.12.2021 23:52 - Son Güncelleme: 21.12.2021 23:53

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Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Altay deplasmanını 3 puanla noktaladı. Maçı 2-1 kazanan bordo mavili ekibin ikinci golünde el tartışması yaşandı. Koita'nın pasında çıkan el tartışmasını Erman Toroğlu yorumladı.

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Trabzonspor haberleri (TS spor haberi) Karadeniz'den fırtına estiren Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Altay deplasmanını 3 puanla noktaladı.

Maçı 2-1 kazanan Bordo-mavili ekibin ikinci golünde el tartışması yaşandı. Koita'nın pasında çıkan el tartışmasını Usta yorumcu Erman Toroğlu yorumladı.

Toroğlu, "Golcü oyuncular topu öne almak için kollarını kullanırlar ancak pozisyonda kolla oynamıyor." dedi.

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