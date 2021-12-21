Volkan Demirel'den flaş Fenerbahçe açıklaması: Doğru zamanda doğru yerdeyim

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'le 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel, "Fenerbahçe siz anlaştıktan kısa süre sonra hocasız kaldı. Anlaşmasaydınız Fenerbahçe'ye gider miydiniz?" sorusuna, "Ben her zaman, zamanın ve yerin doğru olması gerektiğini söylerim. Şu anda doğru zamanda doğru yerdeyim..." yanıtını verdi.

Volkan Demirel'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Birbirini anlayan güzel bir ekibin içine geldiğim için mutluyum. 2.5 yıllık anlaşma sağladık. Hedeflerimiz çok büyük. Karagümrük'ü elimden geldiği kadar, düşüncelerimle, katkılarımla, aklımdakilerle bir yere getirmek için bir söz verdim. Bunu da en iyi şekilde yapmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım.

"FENERBAHÇE MAÇI DUYGULU OLACAK"

Hedeflerimiz doğrultusunda başkanımıza söz verdim. Çok iyi bir takım aldım, Farioli'ye de teşekkür ediyorum. İyi bir kadro bırakmış geriye. Giriş ve gelişmesi olan bir takım, ben sonuçlandırmaya geldim. Fenerbahçe maçı benim için duygulu bir maç olacak. Yarın güzel bir maç olacak. En iyi şekilde çıkacağımızı ve hazır şekilde oynayacağımızı düşünüyorum.

Şu anki ekibimle 2-3 aydır zaten takımları analiz ediyor, ligi derinlemesine çalışıyorduk. Bu ekip benim teknik direktörlük kariyerim boyunca yanımda olacak, göreceksiniz. Ekip çalışmasına her zaman güveniyorum.

"CANER'İN GOL ATMASI..."

Caner'i eskiden beri tanıyorum. Şu an Caner'in daha olgun olduğu dönem. Geldiğim günden beri konuşuyoruz. O maçta da golü atarak 'Hoş geldin' demesi hoşuma gitti. Başkası atsa da sevinirdim ama onun atması ikimiz için de motive edici oldu.

"ABDULLAH HOCADAN İSTEYEMEM"

Egemen Korkmaz benim her zaman yanımda olmasını istediğim biri. Ancak şu an bulunduğu konum itibarıyla bunu ondan isteyemem. Abdullah hocadan da isteyemem. Bu takımın bir hikayesi var. Güzel bir hikaye bırakmışlar. Giriş ve gelişme güzel ancak sonuçlandırılamamış. Ben bunu sonuca ulaştırmak istiyorum.

"KADROMUZ YETERLİ"

Transfer yapmak için transfer yapmak istemiyorum. Hem kulübün bütçesinden dolayı hem de kadromuz yeterli. Genç futbolcularımız da var. İsim vermek istemiyorum ama 2-3 günde bana kendisini ispat eden isimler var. İlk maçımdan önce, hani bir kıza aşık olursunuz ve hep onu düşünürsünüz ya, işte öyle bir heyecan vardı.

"KARAGÜMRÜK'ÜN NASIL BİR YER OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Artvinli bir baba, Rizeli bir anneden doğma çocuğum. Fatih'te doğdum. Karagümrük'ün nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Semtimin takımına geldiğim için ayrıca mutluyum. İnşallah semtimizi el birliğiyle yukarı çıkartmaya çalışacağız. Şimdiye kadar çok teknik adamla çalıştım, hepsinden bir şey öğrendim. Her zaman yazarım. Futbolculuk hayatımda da yazardım. 3-4 aydır daha da fazla yazmaya başladım. Benim teknik direktörlük anlayışım, çok daha farklı.