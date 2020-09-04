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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Oyuna devam edemedi...

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Oyuna devam edemedi...
04.09.2020 19:07

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen hazırlık mücadelesinde Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Mücadelenin 76. dakikasında Abdülkadir Ömür sakatlanarak yerini Abdurrahim Dursun'a bıraktı. İşte o anlar...


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