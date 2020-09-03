UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup’ta mücadele eden A Milli Takımımız, Macaristan’a 1-0 mağlup oldu. Sivas’taki Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk takımın golünü 80. dakikada 20 yaşındaki oyuncusu Dominik Szoboszlai frikikten kaydetti.
Türkiye 0-1 Macaristan (Gol: Dominik Szoboszlai)
03.09.2020 23:51
- Türkiye 0-1 Macaristan (Gol: Dominik Szoboszlai)
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