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Milan Skoda açılışı yaptı! GOL | Çaykur Rizespor 1-0 Trabzonspor

Milan Skoda açılışı yaptı! GOL | Çaykur Rizespor 1-0 Trabzonspor
04.09.2020 19:11

Hazırlık maçında evinde Trabzonspor'u konuk eden Çaykur Rizespor, 13. dakikada Milan Skoda'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.


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