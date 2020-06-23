Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, 90+5'te yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Trabzonspor'u şehirde coşkulu bir kalabalık karşıladı.
Trabzonspor'a meşaleli karşılama!
23.06.2020 10:34
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