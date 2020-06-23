Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Alanyasporlu idarecilerden ölmüş anneme sövenler oldu. Alkollü olduğumu söylemişler. Ben doğduğumdan beri ağzıma alkol koymadım. Şimdi alkol testi yaptıracağım" şeklinde konuştu.
Ahmet Ağaoğlu'ndan Alanya maçındaki gerginlik hakkında flaş açıklama
23.06.2020 02:05
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