Ahmet Ağaoğlu'ndan Alanya maçındaki gerginlik hakkında flaş açıklama

23.06.2020 02:05

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Alanyasporlu idarecilerden ölmüş anneme sövenler oldu. Alkollü olduğumu söylemişler. Ben doğduğumdan beri ağzıma alkol koymadım. Şimdi alkol testi yaptıracağım" şeklinde konuştu.