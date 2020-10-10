Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı: Ezan sesi duydum çok etkilendim

Trabzonspor'un 48 yaşındaki teknik patronu Eddie Newton, İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı. Eddie Newton, "Hristiyan olarak yetiştirildim ama kafamdaki sorulara cevap arıyordum. Bunu da Müslümanlıkta buldum. Eşimle katıldığım bir düğünde ezan sesini duyunca, çok etkilendim. İşte o an müslüman olmaya karar verdim. Bu kararım başta annem için çok zor oldu ama sonra anlayışla karşıladı. Tercihimden asla pişman olmadım." dedi. İşte Eddie Newton'ın o açıklamaları...

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, neden müslüman olduğunu ve yaşadığı süreci anlattı. Eşi de Türk olan İngiliz çalıştırıcı, "Hristiyan olarak büyütülen birisiyim. Ancak kafamda çok soru vardı. Bunları da müslüman arkadaşlarım yanıtladı. Doğru karar olduğunu düşünerek Müslümanlığı tercih ettim. Bu kararımdan hiç pişman olmadım" ifadesini kullandı.