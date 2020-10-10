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BB Erzurumspor Ömer Şişmanoğlu ile öne geçti (BB Erzurumspor 1-0 Trabzonspor)

BB Erzurumspor Ömer Şişmanoğlu ile öne geçti (BB Erzurumspor 1-0 Trabzonspor)
10.10.2020 18:05

Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu. BB Erzurumspor, 18. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.


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