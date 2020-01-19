Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Trabzonspor Kasımpaşa maçı kaç kaç - maç sonucu 19.01.2020 15:02

Trabzonspor Kasımpaşa maçı bugün oynanacak. Trabzonspor Kasımpaşa maçı saat 16.00'da başlayacak. 18. hafta 2. yarıda karşı karşıya gelecek olan Trabzon ve Kasımpaşa maçı beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak aktarılacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası’nda Yukatel Denizlispor’u 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, ligin ikinci devresine de Kasımpaşa karşılaşmasıyla iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Karşılaşma https://www.takvim.com.tr/canli-skor/trabzonspor-kasimpasa-maci-18807932 linkinde yer alacak.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şenol Güneş Spor Kompleksinde 19 Ocak 2020 Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Kasımpaşa maçının hakemliğini Zorbay Küçük üstleniyor.

Aleks Taşçıoğlu birinci, Mehmet Cem Hanoğlu ikinci hakem olarak bulunduğu maçta, Cihan Aydın dördüncü hakem.18. hafta 2. yarıda karşı karşıya gelecek olan Trabzon ve Kasımpaşa maçı beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak aktarılacak.

Trabzonspor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Ndiaye, Nwakame, Sörloth

Kasımpaşa: Fatih, Doğucan, Fernandes, Brecka, Özgür Çek, Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Thiam



Kasımpaşa, Trabzonspor ile 22. randevuda

Süper Lig'de ilk devreyi alt sıralarda kapatan Kasımpaşa, ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor ile 22. kez karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, ikinci yarıyı Trabzon'da açıyor. Lacivert-beyazlılar, ligin 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. İstanbul ekibi, geride kalan 17 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 15 puanla düşme hattının üstünde 15. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi ise aldığı 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 32 puanla 3. sırada bulunuyor.



TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI BİLET FİYATLARI

19 Ocak 2020 Pazar günü 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 40 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 30 TL.