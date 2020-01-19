Galatasaray Denizlispor maçı canlı anlatım izle! Galatasaray Denizlispor maçı kaç kaç - maç sonucu 19.01.2020 13:40

Bugün çok önemli bir karşılaşma oynanacak. Galatasaray Süper Lig'in 18.hafta maçında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Galatasaray, Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Denizlispor ile ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 16.00’da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından naklen ekranlara gelecek. Galatasaray böylece 3 sezon sonra Türk Telekom Arena'da gündüz lig maçı oynayacak.

Galatasaray, Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Denizlispor ile ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından naklen ekranlara gelecek. Galatasaray böylece 3 sezon sonra Türk Telekom Arena'da gündüz lig maçı oynayacak.

GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Denizlispor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen ekranlara gelecek.

GALATASARAY İLE DENİZLİSPOR 40. RANDEVUDA

Galatasaray, Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Denizlispor ile ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 25-6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk haftasında Galatasaray, yarın saat 16.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Denizlispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 17 hafta sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi ile topladığı 27 puanla 7. sırada yer alıyor. Denizli ekibi ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle aldığı 22 puanla 11. sırada bulunuyor.



2016-17 SEZONUNDA İKİ GÜNDÜZ MAÇI

Galatasaray 2016-17 sezonunda 16:00'da başlayan maçta evinde Antalyaspor'u 3-1 yenerken, ligin son haftasında da Konyaspor ile 17:00'de başlayan maçta oynamış ve sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.Galatasaray ayrıca 2015-16 sezonunda 30.haftada saat 16:00'da başlayan müsabakada Kasımpaşa'yı 4-1 yenmiş ayrıca 28.haftada 17:00'de başlayan maçta Ç.Rizespor ile oynamış ve 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray 24.haftada 16:00'da başlayan Başakşehir maçını 3-3, yine 16:00'da başlayan Akhisar mücadelesini ise 3-2 galip bitirmişti.



4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da ayrıca 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Marcao, Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük, Denizlispor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftada deplasmandaki Konyaspor müsabakasında takımını yalnız bırakacak.



DÜDÜK YAŞAR KEMAL UĞURLU'DA

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Dördüncü hakemi Mustafa İlker Coşkun olarak belirlenen maçta VAR'da Bahattin Şimşek, AVAR'da ise Çağdaş Altay görev yapacak.