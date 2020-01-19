ING All-Star 2020 yarışmasında Süper Lig'den tanıdığımız Medipol Başakşehirli Robinho Türk Telekom forması giyen Nicholas Johnson'a yaptığı şık asistle organizasyona damga vurdu. İşte o anlar...
ING All-Star 2020'ye Robinho damga vurdu! İşte muhteşem şov19.01.2020 17:02
- ING All-Star 2020'ye Robinho damga vurdu! İşte muhteşem şov
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