SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023, 09:24 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023, 09:30

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas: “Bu tür bir olayın bir daha yaşanmamasını diliyorum”

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret ederek, "Bu tür bir olayın bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından Meler, Ankara Acıbadem

Hastanesine kaldırıldı. Meler'i ziyaret eden Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas açıklama yaptı. Meler'in umutsuz olduğunu söyleyen Kafkas, "Kalbi çok yaralı gördüm hocamı, çok umutsuz gördüm Türk futbolu adına. Moral bozukluğu doğaldır. Kendisine başkanımız Ertuğrul Doğan'ın geçmiş olsun mesajlarını ilettim. Üzücü bir olay, hepimizi derinden yaraladı. Türk sporu adına, Türkiye'nin dünyadaki imajı adına her bakımdan kabul edilebilir bir olay değil. İnşallah bu son olur. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın spor camiasını yaraladığını söyleyen Kafkas, "Ülkenin dünyadaki vizyonu açısından bir problem. İmaj açısından çok kötü. Daha da kötüsü; kavgada bile biriyle kavga ettiğiniz zaman, biri yere düştüğü zaman diğer bırakır. Yerde atılan tekmelerin hocamızı daha derinden yaraladığını duydum. Spor yasası önemli değil, insanlık yasası önemli. Her açıdan suç bu yapılan. Yapılanı hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Maç sonrası saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl?
12.12.2023Salı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den önemli açıklamalar! "Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik"
12.12.2023Salı
Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF olağanüstü toplanma kararı aldı
12.12.2023Salı
İşte Halil Umut Meler'in sağlık durumu! "Kafa tramvası sebebiyle..."
12.12.2023Salı
Halil Umut Meler hakemliği bırakma kararı aldı! "Benden bu kadar..."
12.12.2023Salı
Bunlar da Var
Güngören’de sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı 04:27
Güngören’de sokak ortasında silahlı çatışma
12.12.2023Salı
Diyarbakır Son Dakika Bağlar Kavga Haberi: 🔴 ’Arazi Anlaşmazlığı’ Kavgasında 3’ü Ağır, 12 Yaralı! 👊 Kavga anı kamerada! 02:05
🔴 Diyarbakır'da Arazi Kavgası: 3'ü Ağır, 12 Yaralı! 👊
12.12.2023Salı
Dünya katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını konuşurken Zara’dan skandal! 03:09
İşte 'soykırımın' modası
12.12.2023Salı
SAFİR 15. BÖLÜM FULL İZLE 📺 ATV CANLI YAYINI ile Safir son bölüm izle tek parça, kesintisiz 00:40
ATV Canlı 📺 Safir 15. Bölüm Full İzle! 🌟🎬
12.12.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA