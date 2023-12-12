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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023, 01:38 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023, 01:42

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den önemli açıklamalar! "Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik"

Son dakika haberi! MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Yumruklu ve tekmeli saldırının ardından TFF yönetimi olağanüstü toplanmıştı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Hakemleri hedef gösteren açıklamalar yapan kulüp başkanlarının bu suça ortak olduğunu belirten Büyükekşi, "Suçlular en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik." dedi.

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