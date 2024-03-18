TFF'den olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Trabzonspor A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez." dedi.

Açıklamanın devamında "Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.