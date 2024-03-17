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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı: Sahaya giren taraftarlar futbolcularla kavga etti! Soruşturma başlatıldı

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Akyazı Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı lacivertlilerin 3-2 galip geldiği maç sonu saha karıştı. Taraftarlar sahaya girerken, Fenerbahçeli futbolcularla kavga çıktı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaylar sonrası soruşturma başlatıldığını duyurdu. İşte o anlar ve flaş görüntüler...

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 23:01 Güncelleme 18 Mart 2024, 00:08
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı: Sahaya giren taraftarlar futbolcularla kavga etti! Soruşturma başlatıldı 1

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Akyazı Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı lacivertlilerin 3-2 galip geldiği maç sonu saha karıştı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı: Sahaya giren taraftarlar futbolcularla kavga etti! Soruşturma başlatıldı 2

Taraftarlar sahaya girerken, Fenerbahçeli futbolcularla kavga çıktı.

Derbi maçının sonunda ortalık karıştı!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı: Sahaya giren taraftarlar futbolcularla kavga etti! Soruşturma başlatıldı 3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çıkan olaylar sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yerlikaya, "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

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