İZLE I Trabzonspor - Fenerbahçe maçının sonunda ortalık karıştı! Taraftarlar sahaya girdi...

Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Kıran kırana geçen maçı Fenerbahçe kazandı.
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MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI
Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
FUTBOLCULAR İÇERİ ZOR GİRDİ
Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu taraftarları güvenlik güçleri engellemeye çalıştı. Bazı futbolcular, kargaşanın arasında kalırken bazıları soyunma odasına zor girdi.