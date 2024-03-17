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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 17 Mart 2024, 23:14 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 00:01

İZLE I Trabzonspor - Fenerbahçe maçının sonunda ortalık karıştı! Taraftarlar sahaya girdi...

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Akyazı Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı lacivertlilerin 3-2 galip geldiği maç sonu saha karıştı. Taraftarlar sahaya girerken, Fenerbahçeli futbolcularla kavga çıktı. İşte o anlar ve flaş görüntüler...

Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Kıran kırana geçen maçı Fenerbahçe kazandı.

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MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

FUTBOLCULAR İÇERİ ZOR GİRDİ

Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu taraftarları güvenlik güçleri engellemeye çalıştı. Bazı futbolcular, kargaşanın arasında kalırken bazıları soyunma odasına zor girdi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı: Sahaya giren taraftarlar futbolcularla kavga etti! İşte o görüntüler
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı: Sahaya giren taraftarlar futbolcularla kavga etti! İşte o görüntüler

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