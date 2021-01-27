Takvim.com.tr Mesut Özil'e Türkiye'nin merak ettiği Burak Yılmaz'ın açıklamalarını sordu! Ali Koç'un sözleri basın toplantısına gölge düşürdü

Fenerbahçe, dünya gündemine oturan transferi Mesut Özil için resmi imza töreni düzenledi. Arsenal'den kadroya katılan Mesut Özil, kendisini 3,5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atarken; takvim.com.tr Burak Yılmaz'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaları sordu. Takvim.com.tr'nin sorusu sonrası ilk olarak söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısına gölge düşüren ifadeler kullandı.

Mesut Özil kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan resmi sözleşmeyi büyük bir törenle imzaladı. Tüm dünyadan birçok basın mensubunun yakından takip ettiği töreni, takvim.com.tr de yerinden takip etti.

Toplantıda ilk olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç söz aldı. Koç, transferin hikayesini anlatırken; Fenerbahçe taraftarları ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti. Ardından söz alan Fenerbahçe Futbol Direktörü Emre Belözoğlu ise Mesut ile birlikte sarı-lacivertlilerin birçok kupa kazanacağını söyledi.

Son olarak törende konuşan Mesut Özil, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Fenerbahçe formasıyla birçok başarı kazanacağına inandığını ifade eden Özil, "Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe'ye inanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

TAKVİM.COM.TR TÜRKİYE'NİN MERAK ETTİĞİ SORUYU SORDU

Mesut Özil'in transferi sonrası Lille forması giyen Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar geçtiğimiz günlerde kamuoyunun gündemine oturmuştu. Fransa'da forma giyen milli yıldız, kendisine Mesut Özil ile ilgili yöneltilen soruya "Mesut Özil'e başarılar dilerim. Açıkçası benimle A Milli Takım'da savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yapmak isterim" sözleriyle yanıt verdi. Burak Yılmaz'ın açıklamaları kamuoyu tarafından uzun süre konuşulurken, takvim.com.tr'den Osman Cengiz basın toplantısında Mesut Özil'e bu soruyu yöneltti. Burak Yılmaz konusu basın toplantısının en öne çıkan sorusu olarak dikkat çekerken, spor kamuoyunun manşetlerine de damga vurdu.

ALİ KOÇ'TAN TOPLANTIYA GÖLGE DÜŞÜREN SÖZLER

Takvim.com.tr'nin Mesut Özil'e sorusunun ardından ilk olarak sözü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç aldı. Koç, Burak Yılmaz'ın açıklamaları ile ilgili soruya "Bu mecra Fenerbahçe hakkında olumsuz haberler yapan bir mecra. Sorunun tonunda da o var. Burak Yılmaz ile ilgili görüşlere ben cevap verdim" diyerek Mesut'un yanıt vermesini engellemeye çalıştı.

ALİ KOÇ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI MESUT YANIT VERDİ

Ali Koç'un tüm engelleme çabasına rağmen sözü alan yeni transfer Mesut Özil, Burak Yılmaz sorusuna da tüm samimiyetiyle yanıt vererek "Burak kardeşimize gelirsek, ona başarılar diliyorum. İnşallah en güzel şekilde kendisini ve Türkiye'yi sahada temsil eder" dedi.