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Takvim.com.tr'den Mesut Özil'e Burak Yılmaz sorusu: Salondan alkışlar yükseldi

Takvim.com.tr'den Mesut Özil'e Burak Yılmaz sorusu: Salondan alkışlar yükseldi
27.01.2021 17:49
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Fenerbahçe, dünya gündemine oturan transferi Mesut Özil için resmi imza töreni düzenledi. Arsenal'den kadroya katılan Mesut Özil, kendisini 3,5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atarken; takvim.com.tr Burak Yılmaz'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaları sordu. Takvim.com.tr'nin sorusu sonrası ilk olarak söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısına gölge düşüren ifadeler kullandı.


Ali Koç'un tüm engelleme çabasına rağmen sözü alan yeni transfer Mesut Özil, Burak Yılmaz sorusuna da tüm samimiyetiyle yanıt vererek "Burak kardeşimize gelirsek, ona başarılar diliyorum. İnşallah en güzel şekilde kendisini ve Türkiye'yi sahada temsil eder" dedi.

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?
Burak Yılmaz, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil hakkındaki soruya "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim" yanıtını vermişti.

SALONDAN ALKIŞLAR YÜKSELDİ
Öte yandan takvim.com.tr tarafından Mesut Özil'e sorulan soru ve dünyaca ünlü yıldızın verdiği cevabın ardından salondan alkışlar yükseldi. Bu durum sorulan sorunun ne kadar doğru ve yerinde olduğunu gösterdi.

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