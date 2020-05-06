Süper Lig maçları ne zaman başlayacak sorusu yanıt buldu! TFF Başkanı Nihat Özdemir tarih verip açıkladı

06.05.2020 14:20

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? sorusu yanıt buldu. TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyu değerlendirmek amaçlı düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir, ''Şimdilik olmak kaydıyla ertelenen liglerimizi 12 -13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.'' açıklamasında bulundu. İşte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin başlama tarihiyle alakalı yaptığı açıklama...

TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyu değerlendirmek amaçlı düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;

5 ay geçmesine halen corona virüsü etkisini sürdürüyor. Bu süreci birlikte ve beraberlikle en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Tedbirlerden vazgeçmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yaşanan bu süreçten Türk futbolu da haliyle etkilendi. Önlemler konusunda her adımı attık.''

"Devletimizin aldığı kararlarla, sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından, maçlarımızı seyircisiz oynattık. İlk ölümlü vakalar sonrasında ise liglerimizi erteledik. Futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı, 1. kısmını kamuoyu ile paylaştık. Müsabaka evresini de en kısa sürede kulüplere ve kamuoyuna duyuracağız."

''Sağlık kurulumuz futbolun oynanması için tüm tedbirleri aldı ve bunları kamuoyuyla paylaştık. Buna güne dek liglerimizin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için çalıştık. Önce sağlığı düşündük. Futbolumuzun bu krizden en az şekilde etkilenmesi için çalışıyoruz.''

12-13-14 Haziran'da ligler başlıyor!

"Şimdilik olmak kaydıyla Türkiye liglerini 12-13-14 Haziran haftasında başlatıyoruz. İnşallah liglerimizi temmuz ayında tamamlayacağız. Ağustos ayında da Şampiyonlar Ligi finalini ülkemizde yaparak bu sezonu taçlandıracağız. Futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı, 1. kısmını kamuoyu ile paylaştık. Müsabaka evresini de en kısa sürede duyuracağız.''