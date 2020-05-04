Loris Karius Beşiktaş ile yollarını ayırdı

04.05.2020 15:08

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, siyah-beyazlılarla sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri, A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.

Hakan Gündoğar'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Loris Karius'un oynamadığı ayların ücretini istediği belirtiliyordu. Bu nedenle Karius, Beşiktaş yönetimiyle uzlaşmaya yanaşmıyordu. Bugün avukatıyla birlikte Beşiktaş binasına gelen Karius, fesih sözleşmesini götürdü. Ve Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshettiğini bildirdi."

"Bilindiği gibi FIFA'ya gitmişti alacakları nedeniyle. Bu süreçten sonra da Loris Karius'un Beşiktaş'la yollarını ayırdığını bugün itibarıyla söyleyelim. Çarşamba günü futbolcunun ülkesi Almanya'ya dönmesini bekliyoruz."