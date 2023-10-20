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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023, 22:22 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 22:54

Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Suudi Arabistan'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanacağını açıkladı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın son sahibi Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, dev finalin Riyad'da oynanacağını açıkladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev finalin 30 Aralık'ta oynanacağı belirtildi. Öte yandan karşılaşma öncesi Türk bir sanatçının katılımıyla bir dizi etkinlikler düzenleneceği kaydedildi. TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır" denildi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal dev maça dair yaptığı açıklamada, "Türkiye Süper Kupası, Türkiye'nin ve Avrupa'nın iki büyük kulübünü kapsıyor. Kesinlikle çekişmeli ve heyecanlı bir maç olacak. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu dünyanın en gelişmiş federasyonlarından biri olduğu için Türk Federasyonu ile stratejik bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.

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