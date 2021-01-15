SON DAKİKA: Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

SON DAKİKA HABERİ... Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Çekilen kura sonunda çeyrek finalde Fenerbahçe, Başakşehir’i ağırlayacak. Çeyrek finalde müsabakalar, 9-10-11 Şubat tarihinde oynayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen kura çekimine; TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile A Milli ve Ümit Milli Takımlar Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü Hami Mandıralı eşitlik etti. Kura çekimi öncesi konuşan Hamit Altıntop, "Kupa beklentilerimizi karşılıyor. Tek maçlı sistem heyecan katıyor. Futbol kalitesini biraz daha arttırdığını düşünüyorum. Güzel goller ve büyük mücadeleler oldu. Turu geçenleri tebrik veda edenlere de geçmiş olsun diyoruz. Umarım performanslarını arttırarak devam ederiz" dedi.