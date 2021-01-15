SON DAKİKA: Galatasaray'daki kritik zirvede neler yaşandı? Canlı yayında flaş açıklama: Fatih Terim'i kovalım

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Galatasaray'ın Fatih Terim gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Ayan, "Fatih hocanın açıklamalarından sonra yönetimde "Fatih Terim'i kovalım"cılar varmış" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Stadı'nda yaptığı görüşmenin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.

A Spor canlı yayında açıklamalarda bulunan yorumcu Mehmet Ayan, Galatasaray'ın Fatih Terim gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Ayan, "Fatih hocanın açıklamalarından sonra yönetimde "Fatih Terim'i kovalım"cılar varmış" ifadelerini kullandı.





KAVGA İÇİN ÇEKİRDEK ALANLAR NETFLİX İZLESİN

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Stadı'nda yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kavga olsa hocam söyler zaten, ben de söylerim. İkimiz de lafımızı esirgemeyiz. Kavga için çekirdek aldılarsa onunla Netflix izlesinler." ifadelerini kullanmıştı.

TERİM, 'DERİN BİR YALNIZLIK HİSSEDİYORUM' DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından "Derin bir yalnızlık hissediyorum.

Benim burada sözüm Galatasaray'a. Zaten bu mayısta kontratım ve sözüm bitiyor. Söz sözdür, sözüm de durmaya devam edeceğim." demişti.