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Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Vodafone Park'ta son durum ne? İstanbul'daki kar yağışı...

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Vodafone Park'ta son durum ne? İstanbul'daki kar yağışı...
17.01.2021 11:43
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Son dakika haberi... İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışının bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisini etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Maçın oynanacağı Vodafone Park'tan son görüntüler gelirken, meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışın akşam saatlerinde durması bekleniyor.


İki gündür İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı, bu akşam Beşiktaş-Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park'ta da devam ediyor.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, bu akşam sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Derbi öncesi ise gözler havanın son durumunda olacak. İki gündür İstanbul'da etkisini arttırarak devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde maçın oynayacağı Vodafone Park ve etrafında da hakim durumda. Maç saatine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışının, meteorolojiden alınan son verilere göre akşam saatlerinde ise durması bekleniyor. Zemin için çalışmalar gece boyu sürdü.

Derbi saatinde zeminde sıkıntı yaşanmaması için stat görevlileri gece boyu mesai yaptı. Hibrit çim ve alttan ısıtma özelliği olan Vodafone Park'ta gece boyu zeminin kardan etkilenmemesi için çeşitli işlemler yapıldığı öğrenildi.

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